Зеленский может поселиться на Банковой, но не сможет отказаться от охраны: что измениться после инаугурации

Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского началась, уже известно - инаугурация будет аскетичной, а команда пока только формируется.

Об этом сообщает Kp.ua со ссылкой на собственные источники.

"Возможно, и на Банковой будет жить, сможет на работу пешком ходить", - отметил источник, долгое время работавший в Администрации президента и пожелавший остаться неназванным.

Также отмечается, что Зеленский не сможет отказаться от президентской охраны, чтобы быть еще ближе к народу.

Зеленский также не сможет пересесть на велосипед.

"Это еще хуже, - тут же отвечает собеседник. - Опасно. Начиная от момента ДТП и заканчивая риском для людей, которые будут вокруг. Когда обеспечивается безопасность первых лиц, под опеку берется все окружение".

По словам источника, со дня на день должно произойти знакомство Владимира Зеленского с представителями Управления госохраны (УГО).

"Раньше, до 2014 года, УГО брало под охрану всех кандидатов в президенты. Только объявляется предвыборная гонка, всех брали под опеку. Но указ был отменен. И Зеленский пользовался услугами частной охраны. Тут два варианта: либо это была абсолютно частная охрана, которая не имеет права пользоваться огнестрельным оружием, либо полиция охраны - они работают за деньги и по договору", - отмечает собеседник издания.

После официального объявления ЦИК результатов голосования руководство УГО предоставляет новоизбранному президенту охрану. И со дня на день Зеленский начнет знакомство.

"Думаю, это будет сложный процесс. Возможно, Зеленский захочет своих людей завести в УГО, а может, и вовсе откажется от такой структуры. УГО занимается охраной первых лиц, а это по приоритету - президент, глава Рады, премьер-министр, некоторые министры и глава Конституционного суда. И вот если президент отказывается от их услуг, соответственно, и первых лиц охраной обеспечивать не будут, и управление распустят", - рассказывает источник.

Но бывает, что люди "из власти" не бегут, а остаются - и надолго.

Как рассказывает наш собеседник, есть в Администрации люди, которые работают еще со времен Кучмы и переходят от одного президента к другому, при этом состоят на госслужбе. В штате есть так называемые имиджмейкеры, следящие за прической гаранта, повара и личные помощники по гардеробу. Кто-то приходит из новичков, кто-то остается из старой команды, заново проходя кастинг у нового главы Администрации президента.

"Что касается переезда Администрации в другое здание - дело реальное, но гиперсложное. На зачистку помещений и проведение необходимых коммуникаций уйдут месяцы. Да и, помнится, Ющенко хотел переехать в здание МОЗ, а потом посчитали стоимость этого переезда - ужаснулись и тему закрыли. Мало того, что это технически сложно, так еще и затратно очень", - отмечает источник.

Семья президента берется под охрану представителями УГО с момента инаугурации, но по личному соглашению с гарантом. Мало ли - первой леди телохранитель не понравится. То же самое касается и сопровождения детей в школу - все зависит и от самой школы, и от контакта с охраняемым лицом.

Напомним, Зеленский четыре дня не появляется на публике, а в "95 квартале" уже подобрали 5 кандидатур, которые его заменят на шоу.

Тем временем "Квартал 95" заявил, что будет шутить о Зеленском-Президенте.

ЦИК получил 100% данных: за Зеленского в три раза больше голосов, чем за Порошенко.