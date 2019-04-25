Зеленский может поселиться на Банковой, но не сможет отказаться от охраны: что измениться после инаугурации

Подготовка к инаугурации Владимира Зеленского началась, уже известно - инаугурация будет аскетичной, а команда пока только формируется.\r\nОб этом сообщает Kp.ua со ссылкой на собственные источники.\r\n"Возможно, и на Банковой будет жить, сможет на работу пешком ходить", - отметил источник, долгое время работавший в Администрации президента и пожелавший остаться неназванным.\r\nТакже отмечается, что Зеленский не сможет отказаться от президентской охраны, чтобы быть еще ближе к народу.\r\nЗеленский также не сможет пересесть на велосипед.\r\n"Это еще хуже, - тут же отвечает собеседник. - Опасно. Начиная от момента ДТП и заканчивая риском для людей, которые будут вокруг. Когда обеспечивается безопасность первых лиц, под опеку берется все окружение".\r\nПо словам источника, со дня на день должно произойти знакомство Владимира Зеленского с представителями Управления госохраны (УГО).\r\n"Раньше, до 2014 года, УГО брало под охрану всех кандидатов в президенты. Только объявляется предвыборная гонка, всех брали под опеку. Но указ был отменен. И Зеленский пользовался услугами частной охраны. Тут два варианта: либо это была абсолютно частная охрана, которая не имеет права пользоваться огнестрельным оружием, либо полиция охраны - они работают за деньги и по договору", - отмечает собеседник издания.\r\nПосле официального объявления ЦИК результатов голосования руководство УГО предоставляет новоизбранному президенту охрану. И со дня на день Зеленский начнет знакомство.\r\n"Думаю, это будет сложный процесс. Возможно, Зеленский захочет своих людей завести в УГО, а может, и вовсе откажется от такой структуры. УГО занимается охраной первых лиц, а это по приоритету - президент, глава Рады, премьер-министр, некоторые министры и глава Конституционного суда. И вот если президент отказывается от их услуг, соответственно, и первых лиц охраной обеспечивать не будут, и управление распустят", - рассказывает источник.\r\nНо бывает, что люди "из власти" не бегут, а остаются - и надолго.\r\nКак рассказывает наш собеседник, есть в Администрации люди, которые работают еще со времен Кучмы и переходят от одного президента к другому, при этом состоят на госслужбе. В штате есть так называемые имиджмейкеры, следящие за прической гаранта, повара и личные помощники по гардеробу. Кто-то приходит из новичков, кто-то остается из старой команды, заново проходя кастинг у нового главы Администрации президента. \r\n"Что касается переезда Администрации в другое здание - дело реальное, но гиперсложное. На зачистку помещений и проведение необходимых коммуникаций уйдут месяцы. Да и, помнится, Ющенко хотел переехать в здание МОЗ, а потом посчитали стоимость этого переезда - ужаснулись и тему закрыли. Мало того, что это технически сложно, так еще и затратно очень", - отмечает источник.\r\nСемья президента берется под охрану представителями УГО с момента инаугурации, но по личному соглашению с гарантом. Мало ли - первой леди телохранитель не понравится. То же самое касается и сопровождения детей в школу - все зависит и от самой школы, и от контакта с охраняемым лицом.\r\nНапомним, Зеленский четыре дня не появляется на публике, а в "95 квартале" уже подобрали 5 кандидатур, которые его заменят на шоу.\r\nТем временем "Квартал 95" заявил, что будет шутить о Зеленском-Президенте.\r\nЦИК получил 100% данных: за Зеленского в три раза больше голосов, чем за Порошенко.\r\n