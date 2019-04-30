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30 апреля 2019, вторник, 14:59 963
Выборы 2019-04-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Сегодня ЦИК направит результаты выборов официальным изданиям и начнется подготовка к инаугурации Зеленского

Сегодня ЦИК направит результаты выборов официальным изданиям и начнется подготовка к инаугурации Зеленского

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник направит сведения о результатах выборов Президента официальным изданиям Верховной Рады "Голос України" и Кабинета Министров "Урядовий кур'єр" для официального обнародования результатов, после чего в течение 30 дней должна будет состояться инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила на брифинге председатель ЦИКа Татьяна Слипачук, передают Українськi Новини.

"Официальным объявлением результатов выборов Президента Украины является опубликование результатов в газетах  "Голос України" и "Урядовий кур’єр"... ЦИК непосредственно сегодня отправит необходимую информацию изданиям", - сказал она.

В то же время Слипачук не стала прогнозировать, когда эти издания опубликуют результаты, поскольку закон не оговаривает сроки строго.

При этом она напомнила, что 30 дней для инаугурации отсчитываются именно от официального объявления результатов выборов в вышеуказанных газетах.

Зеленский официально приступит к исполнению обязанностей Президента, когда на торжественном заседании парламента примет присягу украинскому народу.

До принятия присяги Зеленский пребывает в статусе новоизбранного Президента.

Как сообщали Українськi Новини, стали известны сроки инаугурации Зеленского. В КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского.

Тем временем Зеленский может поселиться на Банковой, но не сможет отказаться от охраны: что измениться после инаугурации.

Больше новостей о: ЦИК Инаугурация Голос Украины Урядовий кур'єр Владимир Зеленский Результаты выборов 2019

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