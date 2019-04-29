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29 квітня 2019, понеділок, 08:30 260
Політика 2019-04-29T23:30:06+03:00
Українські Новини
Росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України

Росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України

Олена Іванова. Фото: prospektmag.com
Олена Іванова. Фото: prospektmag.com

Росіянка Єлена Іванова звернулася до обраного на чергових виборах президента України Володимира Зеленського з проханням надати їй українське громадянство, пише "Новое Время".

"Це - моя заява на слова Володимира Зеленського. Я хочу, щоб він показав на ділі, що дійсно надасть мені, громадянці Росії, яка втекла від "авторитарного і корумпованого режиму" українське громадянство", - йдеться у зверненні, опублікованому на особистому сайті дівчині.

Єлена розповідає, що дванадцять років тому вона" втекла з Росії до Києва, де зустріла свою долю. Але була змушена тікати від РФ і далі - і перетнула півсвіту на парусній яхті, щоб бути з коханою людиною".

"Громадянство в цій країні дасть мені землю, де я і моя кохана людина зможемо бути разом, дасть мені безпеку і дасть мені те, чого у мене не було всі ці дванадцять років, - улюблених людей, країну і культуру. Україна, дозволь нам з Мег повернутися з моря і прийти додому!", - написала Єлена.

В листі до редакції видання дівчина зазначає, що після дванадцяти років вона як і раніше залишається громадянкою тільки Росії - країни, від якої вона втекла. За її словами, їй і її коханій (дівчині лесбіянці) не було надано громадянство в жодній іншій державі, і вони продовжують "виживати між морем і землею, мандруючи від однієї країни до іншої, щоб бути разом".

"Пропозиція президента України Володимира Зеленського про надання росіянам українського громадянства може виявитися для мене останньою надією і можливістю знайти країну, яка стала б мені домом", - пише Єлена.

Історія росіянки Єлени Іванової була опублікована в англомовному журналі Prospekt ще в 2017 році. Єлена народилася в місті Іваново. Вона приховувала свою сексуальну орієнтацію, "щоб не наразити на небезпеку нормальний перебіг свого життя і не стати ізгоєм". Але одного разу Єлена познайомилася по інтернету з канадкою Мег, закохалася в неї і вирішила втекти від батьків. У 2006 році Єлена відправилася до Києва, де зустрілася з Мег, звідти - в Одесу, потім до Туреччини, а потім - на яхті через Атлантичний і Тихий океани дівчата протягом десяти місяців пливли в Канаду.

Раніше відповідаючи на заяви президента РФ Володимира Путіна про ідеї надавати громадянство Росії в спрощеному порядку всім бажаючим громадянам України, Володимир Зеленський заявив, що Україна буде "надавати українське громадянство представникам всіх народів, які страждають від авторитарних і корумпованих режимів. в першу чергу - росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше".

Як повідомляли Українськi Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ в "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Також Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

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