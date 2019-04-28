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28 квітня 2019, неділя, 14:57 67
Політика 2019-04-29T08:15:05+03:00
Українські Новини
На Великодні богослужіння в Україні прийшло на 2,5 млн більше людей, ніж у Росії

На Великодні богослужіння в Україні прийшло на 2,5 млн більше людей, ніж у Росії

Великодній кошик
Великодній кошик

Національна поліція заявила, що загалом по країні участь у масових заходах з нагоди святкування Великодня взяли близько 7 млн ​​громадян.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з ним, безпеку громадян забезпечували понад 20 тис. поліцейських.

При цьому нічні та ранкові богослужіння в Україні пройшли спокійно.

Зазначається, що найбільш численніші заходи і богослужіння відбулися у Львівській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях.

Крім того, порядок в населених пунктах охороняли майже 6 тис. поліцейських, а для поліпшення контролю безпеки дорожнього руху під час святкування було залучено понад 1,5 тис. автопатрулів.

Водночас на чергування заступили додаткові вибухотехнічної групи та кінологи, які обстежили культові споруди і реагували на повідомлення про замінування.

Так, 28 квітня в Харківській області в поліцію зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що він залишив гранату в церкві, коли святив паску.

За цим фактом проводиться перевірка.

При цьому російські правоохоронні органи повідомили, що в РФ у святкуванні Великодня взяли участь 4,3 млн віруючих.

"В ніч на 28 квітня понад 4,3 млн осіб взяли участь у святкуванні Великодня більш ніж 7,4 тис. населених пунктах по всій Росії. У православних церквах, храмах і монастирях відбулося близько 12 тис. урочистих богослужінь, літургій та хресних ходів", — повідомила "ТАСС" офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк.

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем.

27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього до Єрусалима.

Раніше Українські Новини писали про графіку проведення обрядів в церквах і соборах Києва а також куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.

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