Пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой

На Пасху украинские пограничники перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

В частности, накануне пасхальных и поминальных дней сотрудники Госпогранслужбы подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через границу, линию разграничения и админграницы страны.

"Для сокращения времени прохождения контрольных процедур службу усиленно дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств, в том числе предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов как на границе, так и во всех КПВВ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за счет сил и спецсредств, использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, на "зеленой границе" и в пунктах пропуска, а также уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины, с которыми пограничники совместно действуют в составе операции Объединенных сил.

Пограничники сообщают, что за прошедшие сутки в Украину не пустили 225 человек, в том числе, 32 россиян.

Напомним, 27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима.

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Тем временем, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.