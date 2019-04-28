Пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой

На Пасху украинские пограничники перешли на усиленный режим несения службы.\r\nОб этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).\r\nВ частности, накануне пасхальных и поминальных дней сотрудники Госпогранслужбы подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через границу, линию разграничения и админграницы страны.\r\n"Для сокращения времени прохождения контрольных процедур службу усиленно дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств, в том числе предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов как на границе, так и во всех КПВВ", – говорится в сообщении.\r\nТакже отмечается, что за счет сил и спецсредств, использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, на "зеленой границе" и в пунктах пропуска, а также уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины, с которыми пограничники совместно действуют в составе операции Объединенных сил.\r\nПограничники сообщают, что за прошедшие сутки в Украину не пустили 225 человек, в том числе, 32 россиян.\r\nНапомним, 27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. \r\nРанее Українські Новини писали о графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.\r\nТем временем, Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой.