Фото дня: благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. Фотографии огня в пути и во Владимирском соборе появились в соцсетях.

Так, соответствующий снимок опубликовал журналист Тарас Козуб на своей странице в соцсети Facebook.

Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас Козуб

"Уже везем", - написал журналист, когда делегация с благодатным огнем находилась в пути в Киев.

Как сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Владимирского собора Василий Дидух, около 22:00 благодатный огонь прибыл в стены святыни.

"Благодатный огонь прибыл во Владимирский собор", - написал Дидух.

Благодатный огонь из Иерусалима во Владимирском соборе. Фото: Василь Дидух

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