подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
27 апреля 2019, суббота, 23:59 304
Общество 2019-04-28T00:12:19+03:00
Українські Новини
Фото дня: благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

Фото дня: благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас Козуб
Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас Козуб

27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. Фотографии огня в пути и во Владимирском соборе появились в соцсетях.

Так, соответствующий снимок опубликовал журналист Тарас Козуб на своей странице в соцсети Facebook.

Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас КозубБлагодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас Козуб

"Уже везем", - написал журналист, когда делегация с благодатным огнем находилась в пути в Киев.

Как сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Владимирского собора Василий Дидух, около 22:00 благодатный огонь прибыл в стены святыни.

"Благодатный огонь прибыл во Владимирский собор", - написал Дидух.

Благодатный огонь из Иерусалима во Владимирском соборе. Фото: Василь ДидухБлагодатный огонь из Иерусалима во Владимирском соборе. Фото: Василь Дидух

Ранее Українські Новини писали графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

Больше новостей о: Благодатный огонь Фото дня Владимирский собор Пасха-2019

Архив
Новости
Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Тарас Козуб
Фото дня: благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор 23:59
Зеленский ответил Путину: я не Бог, но готов встречаться в "нормандском формате" 23:32
За убытки "Укртелефильму" в почти 69 млн гривен НАБУ открыло уголовные дела на ряд лиц 22:46
Митрополит УПЦ Антоний и Вадим Новинский привезли в Украину благодатный огонь 22:05
Дом профсоюзов в Одессе. Фото:
Накануне годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов возле здания появилась шашлычная 22:00
больше новостей
Погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца 06:00
Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья 06:20
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Пасхальные куличи-2019: самые вкусные и легкие способы приготовления глазури 06:00
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
больше новостей
ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов 17:36 Документ
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может: новое видеообращение победителя выборов 13:57
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским 20:52
Путин хочет выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре, - росСМИ 12:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok