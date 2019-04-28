підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
28 квітня 2019, неділя, 12:40 19
Президент 2019-04-28T12:46:14+03:00
Українські Новини
Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем

Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем

Володимир Зеленський. Фото: прес-служба ВЗ
Володимир Зеленський. Фото: прес-служба ВЗ

Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента України,  привітав українців з Великоднем.

Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Нехай Господь береже нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її процвітання. Зі світлим святом всіх українців у всіх куточках планети, де б вони не знаходилися! І всіх наших людей - на заході, сході, півдні, півночі і в центрі!" - написав Зеленський.

Окремо Зеленський привітав українських військових.

"А особливо хочу привітати тих, завдяки кому ми маємо можливість святкувати - це наші воїни і захисники. Віримо, що світло переможе темряву", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Порошенко востаннє на посаді Президента привітав українців з Великоднем.

27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього до Єрусалима.

Раніше Українські Новини писали про графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва а також куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.

Більше новин про: Володимир Зеленский Великдень 2019

Архів
Новини
Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем 12:40
Вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться 12:13
Прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем 11:34
ДТП у Києві. Фото: Інформатор.
У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований 11:15
Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.
Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал 10:45
більше новин
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою, - росЗМІ 12:13
Купівля ДТЕК акцій двох обленерго не послабить конкуренцію, - Рябцев 18:16
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
ГПУ відкрила справу на Філатова за втручання в процес відбору суддів Антикорупційного та Верховного судів 17:36 Документ
Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень 21:54
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok