Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем

Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента України, привітав українців з Великоднем.

Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Нехай Господь береже нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її процвітання. Зі світлим святом всіх українців у всіх куточках планети, де б вони не знаходилися! І всіх наших людей - на заході, сході, півдні, півночі і в центрі!" - написав Зеленський.

Окремо Зеленський привітав українських військових.

"А особливо хочу привітати тих, завдяки кому ми маємо можливість святкувати - це наші воїни і захисники. Віримо, що світло переможе темряву", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Порошенко востаннє на посаді Президента привітав українців з Великоднем.

27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього до Єрусалима.

Раніше Українські Новини писали про графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва а також куди піти на великодні свята у Києві та як розмалювати писанки і крапанки.