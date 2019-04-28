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28 апреля 2019, воскресенье, 09:27 603
Президент 2019-04-28T09:53:57+03:00
Українські Новини
Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой

Порошенко в последний раз на посту Президента поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Боже, храни Украину! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" - написал Порошенко.

В видеопоздравлении, которое также размещено на странице Президента, он сообщил, что праздник Пасхи в этом году уникальный.

"Празднуем мы его уже более 1000 лет. Но впервые со времен Крещения имеем собственную независимую автокефальную Церковь, которая получила Томос от Вселенского Патриарха", - сказал он.

Всем украинцам Порошенко пожелал радости, счастья и благополучия.

"Любите друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога" - пусть эти Евангельские строки станут нашим путеводителем. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!", - сказал Порошенко. 

Напомним, 27 апреля, накануне Пасхи, в Киев прибыл благодатный огонь из Храма Гроба Господнего Иерусалима. 

Ранее Українські Новини писали графике проведения обрядов в церквях и соборах Киева, а также куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

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