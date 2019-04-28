Прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем

На Великдень українські прикордонники перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Зокрема, напередодні великодніх та поминальних днів співробітники Держприкордонслужби підготувалися до можливого збільшення пасажиро-транспортного потоку через кордон, лінію розмежування і адмінкордон країни.

"Для скорочення часу проходження контрольних процедур службу посилено додатковими прикордонними нарядами з перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів, у тому числі передбачено застосування мобільних комплексів прикордонного контролю з додатковими робочими місцями на базі мікроавтобусів як на кордоні, так і у всіх КПВВ", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за рахунок сил та спецзасобів, використання технічних засобів та службових собак ущільнено присутність прикордонних нарядів у межах гуманітарних коридорів, на "зеленому кордоні і в пунктах пропуску, а також уточнено взаємодія з іншими правоохоронними органами та Збройними силами України, з якими прикордонники спільно діють у складі операції Об'єднаних сил.

Прикордонники повідомляють, що за минулу добу в Україну не пустили 225 осіб, в тому числі, 32 росіян.

Нагадаємо, 27 квітня, напередодні Великодня, у Київ прибув благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього до Єрусалима.

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