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27 квітня 2019, субота, 23:32 153
Президент 2019-04-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський відповів Путіну: я не Бог, але готовий зустрічатися в "нормандському форматі"

Зеленський відповів Путіну: я не Бог, але готовий зустрічатися в "нормандському форматі"

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Переможець виборів Президента України Володимир Зеленський відповів на численні заяви президента РФ Володимира Путіна про можливу зустріч з ним, спрощення процедури видачі російських паспортів всім українцям і те, що "Зеленським - не Бог".

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, переможець виборів порадив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, не виключаючи, що можуть знайтися ті, хто досі знаходиться під впливом пропаганди.

"Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі "професіонали" - у Ростові чи Магадані", - запропонував Зеленський.

Переможець виборів зазначив, що українці в більшості розуміють, що російський паспорт - це право бути заарештованим за мирний протест, право не мати вільних і конкурентних виборів і право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини.

За словами Зеленського, Україна не відмовиться від своєї місії служити прикладом демократії для пострадянських країн і запропонував політичний притулок росіянам.

"І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім - всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу. Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше", - заявив переможець виборів.

Також Зеленський підкреслив, що готовий до переговорів.

"Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у "норманському форматі" Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без виключень", - написав Зеленський.

Водночас сторона Зеленського готова обговорювати нові умови співіснування України і Росії, але з розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації: як Донбасу, так і Криму.

Також Зеленський відповів на заяву Путіна, про те, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав".

"Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд", - написав Зеленський.

Крім того, він сподівається, що в Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

Як повідомляли Українські Новини, Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не лише мешканцям окупованих територій Донбасу і заявив, що мешканці ОРДЛО, які отримали громадянство Росії, можуть отримувати російську пенсію.

Також Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит.

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