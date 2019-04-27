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27 апреля 2019, суббота, 14:19 97
Политика 2019-04-27T16:15:01+03:00
Українські Новини
Путин заявил, что готов к прямым переговорам с Зеленским

Путин заявил, что готов к прямым переговорам с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает проведения личной встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в субботу, 27 апреля, на пресс-конференции в Пекине, передают "Известия".

Он заявил, что на переговорах, если они будут проведены, станет говорить о путях решения ситуации на Донбассе.

В частности, Путин заявил, что готов подискутировать с Зеленским на тему того, как урегулировать конфликт без выполнения минских соглашений. Он отметил, что его интересует позиция нового президента Украины.

Президент России Владимир Путин допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем ражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса.

Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу. Также Россия не считает нарушением "минских договоренностей"упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.

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