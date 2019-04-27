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27 квітня 2019, субота, 12:13 41
Політика 2019-04-27T13:13:08+03:00
Українські Новини
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ

Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ

Володимир Путін. Фото: ntv.ru
Володимир Путін. Фото: ntv.ru

Президент Росії Володимир Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс", передають Українські Новини.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - цитує агентство слова Путіна на прес-конференції в Пекіні.

Крім того, він назвав "страшилками" твердження про те, що надання паспортів РФ жителям Донбасу дорого обійдеться російському бюджету.

"Що стосується обговорення цієї теми: я думаю, що в обговоренні цієї теми, насамперед, особливо з точки зору "страшилок" для російського бюджету, для наших бюджетників, ось ці "страшилки" вкидаються, безумовно, тими чи тими політичними силами, які не хочуть, щоб Росія підтримувала людей, які проживають на Донбасі", - додав він.

Президент підкреслив, що рішення про громадянство не було спонтанним.

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу є порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

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