Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів неформальну зустріч з переможцем на виборах Президента Володимиром Зеленським і обговорив з ним життя і майбутнє країни.\r\nПро це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", передають Українські Новини.\r\n"Ми з Володимиром Олександровичем зустрічалися, це була неформальна зустріч. Ми говорили про життя, про країну. Ми говорили про майбутнє країни - це найголовніше",- сказав він.\r\nКоментуючи інформацію в ЗМІ і наміри Зеленського змінити 6 міністрів, прем'єр зазначив, що Президент може вносити подання на призначення тільки двох - міністра оборони і міністра закордонних справ.\r\nНагадаємо, Зеленський полетів до Туреччини на вихідні.\r\nТим часом Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.\r\nЦВК оголосить результати виборів 30 квітня.\r\nТим часом Верховна Рада хоче обмежити повноваження Президента Володимира Зеленського.\r\nГолова Окружного адмінсуду Києва заявл, що Президент має юридичні підстави розпустити Раду до 14 червня.\r\nРаніше Зеленський представив кандидатів на ключові посади в Україні.