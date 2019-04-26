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26 квітня 2019, пʼятниця, 20:52 203
Вибори 2019-04-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським

Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським

Зеленський. Скріншот відео facebook.com/ze2019official
Зеленський. Скріншот відео facebook.com/ze2019official

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів неформальну зустріч з переможцем на виборах Президента Володимиром Зеленським і обговорив з ним життя і майбутнє країни.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", передають Українські Новини.

"Ми з Володимиром Олександровичем зустрічалися, це була неформальна зустріч. Ми говорили про життя, про країну. Ми говорили про майбутнє країни - це найголовніше",- сказав він.

Коментуючи інформацію в ЗМІ і наміри Зеленського змінити 6 міністрів, прем'єр зазначив, що Президент може вносити подання на призначення тільки двох - міністра оборони і міністра закордонних справ.

Нагадаємо, Зеленський полетів до Туреччини на вихідні.

Тим часом Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.

ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня.

Тим часом Верховна Рада хоче обмежити повноваження Президента Володимира Зеленського.

Голова Окружного адмінсуду Києва заявл, що Президент має юридичні підстави розпустити Раду до 14 червня.

Раніше Зеленський представив кандидатів на ключові посади в Україні.

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