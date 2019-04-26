Паспорта для мешканців "ЛДНР" можуть обійтися Росії в мільярди гривень, - ЗМІ

Спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі може спричинити для Росії досить відчутні витрати. Тільки виплата пенсій може обійтися щонайменше у 37,1 млрд гривень в рік, повідомляє The Bell.

Видання розповідає, що російський паспорт у теорії гарантує безкоштовну освіту, медобслуговування, виплату пенсій та інших допомог - все це за умови, що людина не тільки отримує громадянство, але і переїжджає в Росію і наводить приклад, коли масова видача російських паспортів в Абхазії закінчилася тим, що Росія взяла на себе зобов'язання доплачувати місцевим пенсіонерам, якщо сама Абхазія встановлювала їм пенсію нижче обумовленого мінімуму.

При цьому пенсія громадянина Абхазії - близько 185 гривень, російська - на рівні 3,1 тисячі гривень. В Абхазії її отримують понад 30 тисяч осіб, а в Донецьку і Луганську їх буде набагато більше.

На виплати 33 тисячам росіян, які постійно проживають в Абхазії і Південній Осетії, в Пенсійному фонді РФ закладена не така велика сума - 286,2 млн гривень у 2018 році, 300,7 млн гривень - у 2019-му і 276,2 млн - у 2021-му.

За даними росЗМІ, у так званих "ДНР" і "ЛНР" зараз проживає близько 3,6 млн осіб, з них приблизно 1 млн осіб - пенсіонери.

За законом РФ, пенсія не може бути менше прожиткового мінімуму, встановленого в регіоні, де людина прописана. Федеральний прожитковий мінімум зараз становить 3 284 гривень. Якщо припустити, що російські громадянство і прописку оформлять всі пенсіонери "ЛДНР", то тільки розмір пенсійних відрахувань повинен буде скласти від 37,1 млрд гривень (при виплаті мінімальної пенсії) до 64,9 млрд гривень на рік (виходячи з середнього розміру російської пенсії близько 5,1 тисячі рублів). У "ЛНР" середня пенсія в червні 2018 року була 1,8 тисяч гривень.

При цьому, хто взяв на себе соціальні витрати в ДНР і ЛНР - офіційно не відомо. Російський Мінфін стверджує, що федеральний бюджет до цього стосунку не має. У відкритій частині бюджету витрат на це, дійсно, не знайти, але значна їх частина залишається засекреченою - і з 2014 року частка таких витрат постійно зростає. На 2019 рік влади засекретили понад 1,1 трлн гривень. Це 16,9% усіх видатків, або майже 3% ВВП Росії.

Як писали російські і західні ЗМІ в 2015-2016 роках, фінансування виплат пенсій і зарплат у "ДНР" і "ЛНР" взяла на себе Росія. Виходить, що трансферти з Росії повинні були складати близько 18,5 млрд гривень на рік - і це тільки в "ДНР".

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів мешканцям Донбасу є порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.