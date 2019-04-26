Росія не вважає порушенням "мінських угод" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі

Росія не вважає спрощення видачі паспортів РФ для мешканців окупованого Донбасу порушенням "мінських угод".

Про це сказав представник Росії під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, передають Українські Новини.

"Послухавши наших західних колег, можна скласти хибне враження про те, що Росія насильно змушує громадян, мешканців України змінювати громадянство, і при цьому звичайно ж, як же без цього, "порушує "мінські угоди". Хочу все ж таки ще раз запитати у вас: який пункт "мінських угод" ми порушуємо?" - заявив представник Росії.

Росія також наполягає, що спрощення видачі паспортів жителям окупованих територій не є втручанням у внутрішні справи України, не загрожує міжнародній безпеці і служить виключно для поліпшення гуманітарної ситуації і допомоги цивільному населенню.

Звинувачення в порушенні міжнародного права і "мінських угод" російська сторона вважає абсурдними.

Як повідомляли Українські Новини, 5 країн Європейського Союзу в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй (Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Великобританія), до яких приєдналися колишні члени Радбезу (Італія, Нідерланди і Швеція), очікують, що Росія утримається від дій, загрозливих "мінським угодам".

США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу є порушенням "мінських угод".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу.