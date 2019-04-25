"ДНР" хоче спростити механізм перетину кордону з Росією

Самопроголошена "Донецька народна республіка" має намір спростити механізм перетину кордону з Росією після того, як РФ прийняла рішення спрощення видачі російських паспортів.

Про це повідомляє "Радио Свобода", передають Українські Новини.

"Голова республіки" Пушилін Денис Володимирович заявив, що розробити "спрощений механізм перетину кордону на пунктах пропуску з РФ з метою централізованої доставки громадян для отримання громадянства РФ" необхідно до 1 червня.

Росія поки не відреагувала на висловлювання керівника бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".

Спецпредставник США Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".