"ДНР" хоче спростити механізм перетину кордону з Росією

Самопроголошена "Донецька народна республіка" має намір спростити механізм перетину кордону з Росією після того, як РФ прийняла рішення спрощення видачі російських паспортів.\r\nПро це повідомляє "Радио Свобода", передають Українські Новини.\r\n"Голова республіки" Пушилін Денис Володимирович заявив, що розробити "спрощений механізм перетину кордону на пунктах пропуску з РФ з метою централізованої доставки громадян для отримання громадянства РФ" необхідно до 1 червня.\r\nРосія поки не відреагувала на висловлювання керівника бойовиків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.\r\nПорошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".\r\nСпецпредставник США Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".