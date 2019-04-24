Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР"

Президент Петр Порошенко призывает международное сообщество усилить санкции в отношении России в связи с решением Президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированной территории Донбасса.

Об этом сказано в заявлении Президента, передают Українськi Новини.

"Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций. В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - сказано в заявлении.

Порошенко отмечает, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательства в рамках "минских договоренностей".

Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий.

Также Президент подчеркивает, что Россия вновь пересекла красные линии и "торпедирует" мирный процесс на Донбассе, что в том числе доказывает отказ российской стороны поддержать режим прекращения огня на пасхальные праздники.

"Цель России очевидна - обнулить "минские договоренности", где четко прописаны ее обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружения, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей. Вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться от санкций", - уверен Президент.

Он добавил, что незаконная выдача паспортов России по данному сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие РФ на оккупированной части украинского Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Тем временем, Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".