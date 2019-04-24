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24 апреля 2019, среда, 19:13 105
Президент 2019-04-24T20:30:02+03:00
Українські Новини
Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР"

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР"

Президент Петр Порошенко призывает международное сообщество усилить санкции в отношении России в связи с решением Президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированной территории Донбасса.

Об этом сказано в заявлении Президента, передают Українськi Новини.

"Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций. В этой связи поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС", - сказано в заявлении.

Порошенко отмечает, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательства в рамках "минских договоренностей".

Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий.

Также Президент подчеркивает, что Россия вновь пересекла красные линии и "торпедирует" мирный процесс на Донбассе, что в том числе доказывает отказ российской стороны поддержать режим прекращения огня на пасхальные праздники.

"Цель России очевидна - обнулить "минские договоренности", где четко прописаны ее обязательства: прекратить обстрелы, вывести свои войска и вооружения, освободить украинских заложников, вернуть Украине контроль над ее государственной границей. Вместе с минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться от санкций", - уверен Президент.

Он добавил, что незаконная выдача паспортов России по данному сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие РФ на оккупированной части украинского Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Тем временем, Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Больше новостей о: Санкции против России Российское гражданство война на Донбассе Петр Порошенко

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