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25 квітня 2019, четвер, 16:02 23
Політика 2019-04-27T04:00:30+03:00
Українські Новини
Литва закликала посилити санкції проти Росії

Литва закликала посилити санкції проти Росії

Прапор України та прапор Литви. Фото: dt.ua
Прапор України та прапор Литви. Фото: dt.ua

Міністерство закордонних справ Литви засуджує рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу і закликає міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії.

Про це сказано в заяві прес-служби МЗС Литви, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує указ президента Росії Володимира Путіна, який спрощує процедуру надання російського громадянства громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецьку і Луганську. Литва вважає таке рішення незаконним втручанням у внутрішні справи України, грубим порушенням її суверенітету і територіальної цілісності", - сказано в повідомленні.

У заяві також зазначено, що Литва закликає міжнародну спільноту до невизнання незаконно виданих документів і до послідовних санкцій щодо Росії за триваюче порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".

Спецпредставник США Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

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