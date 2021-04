Фондовая биржа "Перспектива" включила в биржевой список ценные бумаги 8 иностранных эмитентов.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, с 15 апреля в биржевой список биржи включены бездокументарные именные акции иностранных эмитентов: Facebook Inc (код 3835815), Tesla, Inc. (3677166), Netflix Inc. (2790864), Visa, Inc. (4233619), Microsoft Corporation (600413485), Advanced Micro Devices, Inc (Код 711524), Apple Inc. (Код 94-2404110) и бездокументарные именные облигации United States Department of the Treasury (RA999999).

Отмечается, что Верховная Рада намерена ввести уплату НДС для Facebook, Netflix и Google. В феврале за принятие в первом чтении законопроекта №4184 проголосовали 286 депутатов.

Один из авторов документа депутат Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") ранее сообщил, что сервисы электронной коммерции уже должны быть налогооблагаемы по закону, но этого не происходит из-за того, что администрировать эту деятельность практически невозможно.

По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась, когда украинские рекламисты, которые работают на территории страны, должны платить налог, а большие транснациональные-гиганты от НДС фактически освобождены, является абсолютно неправильной, и это необходимо устранить.

Кроме того, Гетманцев отметил, что уже происходила встреча с официальными представителями Facebook и других крупных компаний, которые не возражали против уплаты НДС.

Как сообщали Українські Новини, фондовая биржа ПФТС допустила к торгам акции Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices Inc, Visa Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Facebook Inc.

Также украинцы более охотно инвестируют в гособлигации США, чем в акции Apple.