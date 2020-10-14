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14 октября 2020, среда, 09:29 515
Технологии 2020-10-14T09:45:01+03:00
Українські Новини
Новая линейка iPhone и смарт-колонка. Какие новинки представил Apple на презентации

Новая линейка iPhone и смарт-колонка. Какие новинки представил Apple на презентации

Анна Рудык
Apple, компания Apple, iPhone 12, iPhone 12 mini

После того, как в сентябре компания Apple провела презентацию новых часов Apple Watch, вчера, 13 октября, состоялась презентация компании Apple, на которой была представлена долгожданная и обсуждаемая линейка новых iPhone. Видео презентации опубликовано на официальном сайте компании.

Так, в ходе презентации были представлены новые iPhone и смарт-колонка HomePod mini.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini стал самым маленьким смартфоном в линейке, имеет 5,4-дюймовый экран, основную сдвоенную камеру с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. Объем флэш-памяти 64, 128 и 256 Гб.

iPhone 12 mini. Фото: сайт AppleiPhone 12 mini

iPhone 12

Базовой в линейке является модель iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма. Основная камера и память не отличаются от данных характеристик в iPhone 12 mini. То же самое касается цветов (их всего пять: зеленый, синий, золотой, серый и серебристый) и объема памяти.

Фото: сайт AppleiPhone 12. Фото: сайт Apple

iPhone 12 Pro 

Данная модель получила диагональ 6,1 дюйма. В основной камере, кроме широкоугольного и сверхширокоугольного объектива, есть еще телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и сканер-дальномер LiDAR. Объем памяти – 128, 256 или 512 Гб.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max получил экран 6,7 дюйма. Основная камера, как и в iPhone 12 Pro, но ее телеобъектив уже с 5-кратным оптическим зумом.

Как сообщали Українські Новини, компания Apple 15 апреля представила миру новый iPhone SE, стартовая стоимость которого 399 долларов.

Также Google представила Pixel 5 и Pixel 4a 5G

 
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