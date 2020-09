Украинцы более охотно инвестируют в гособлигации США, чем в акции Apple

В то время как национальная валюта Украины продолжает девальвировать, в Украине к обращению допущены 16 выпусков ценных бумаг 14 иностранных эмитентов.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По состоянию на 7 сентября НКЦБФР предоставлены допуски на обращение ценных бумаг 16 иностранных эмитентов: 3 выпуска облигаций Biz Finance PLC; (Великобритания); облигации U.S. Treasury (США); акции Apple INC (США); акции Ferrexpo PLC (Великобритания); акции MHP S. E. (Кипр); акции Ukrproduct Group LTD (Нормандские острова); облигации Rail Capital Markets PLC (Великобритания); акции Kcell Join Stock Compani (Казахстан); акции Kernel Holding S.A. (Люксембург); акции Industrial Milk Company S.A. Люксембург); акции BlackRock Fund Advisors iShares Trust (США); акции Equity Residential (США); инвестпаи инвестфонда State Street Global Advisors Trust Company (США); акции Freedom Holding Corp (США).

На биржевом рынке физлицами было куплено: 47 акций Apple 15 физлицами, 300 облигаций одного выпуска Biz Finance PLC – 1 физлицо, 210 облигаций другого выпуска Biz Finance PLC – 2 физлица, 60 акций Kcell Join Stock Compani – 1 физлицо, 52 849 акций MHP S. E. – 107 физлиц, 337 облигаций U.S. Treasury – 2 физлица.

На внебиржевом рынке физлицами были куплены: 11 акций Apple 11 физлицами, 200 облигаций одного выпуска Biz Finance PLC – 1 физлицо, 105 облигаций Biz Finance PLC другого выпуска – 1 физлицо, 4 677 облигаций U.S. Treasury – 3 физлица.

Как сообщали Українські Новини, в апреле текущего года компания Apple (США), занимающаяся разработкой и реализацией смартфонов IPhone, зарегистрировала свое представительство в Украине.

Компания Apple Distribution International Limited (Ирландия) является основателем ООО "Эппл Украина" (Киев).

В реестре "Эппл Украина" была зарегистрирована 15 апреля.

Основным видом деятельности указана оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

Руководителем данной компании является Роман Гуменюк.

Согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке. По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.

Офис генерального прокурора сообщили организаторам финансовой пирамиды и его соучастникам о подозрении в мошенничестве.

