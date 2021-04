Фондова біржа "Перспектива" включила в біржовий список цінних паперів 8 іноземних емітентів.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, з 15 квітня до біржового списку біржі включені бездокументарні іменні акції іноземних емітентів: Facebook Inc (код 3835815), Tesla, Inc. (3677166), Netflix Inc. (2790864), Visa, Inc. (4233619), Microsoft Corporation (600413485), Advanced Micro Devices, Inc (Код 711524), Apple Inc. (Код 94-2404110) і бездокументарні іменні облігації United States Department of the Treasury (RA999999).

Зазначається, що Верховна Рада має намір ввести сплату ПДВ для Facebook, Netflix і Google. У лютому за прийняття в першому читанні законопроекту №4184 проголосували 286 депутатів.

Один з авторів документа депутат Данило Гетманцев ("Слуга Народу") раніше повідомив, що сервіси електронної комерції вже повинні обкладатися податком за законом, але цього не відбувається через те, що адмініструвати цю діяльність практично неможливо.

За його словами, ситуація, яка зараз склалася, коли українські рекламісти, які працюють на території країни, повинні платити податок, а великі транснаціональні гіганти від ПДВ фактично звільнені, є абсолютно неправильною, і це необхідно усунути.

Крім того, Гетманцев зазначив, що вже відбувалася зустріч з офіційними представниками Facebook та інших великих компаній, які не заперечували проти сплати ПДВ.

Як повідомляли Українські Новини, фондова біржа ПФТС допустила до торгів акції Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices Inc, Visa Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Facebook Inc.

Також українці охочіше інвестують в держоблігації США, ніж в акції Apple.

