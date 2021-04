В то время как НКЦБФР допустила к обращению в Украине евробонды Румынии, фондовая биржа ПФТС допустила к торгам акции 6 иностранных эмитентов.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

С 15 апреля к торгам на бирже допущены акции 6 иностранных эмитентов: Microsoft Corporation (тикер - MSFT), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Visa Inc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc. (FB).

Кроме вышеупомянутых ценных бумаг в списке ПФТС также находятся ценные бумаги еще 8 иностранных эмитентов: Apple Inc. (Тикер - AAPL, ISIN - US0378331005); BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) (тикер - 201003920, ISIN - XS2010039209); BLACKROCK FUND ADVISORS (тикер - TLT, ISIN - US4642874329); Equity Residential (тикер - EQR, ISIN - US29476L1070); FERREXPO PLC (тикер - FXPO, ISIN - GB00B1XH2C03); MHP SE (тикер - MHPC, ISIN - US55302T2042); STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY (тикер - SPY, ISIN - US78462F1030); U.S. Department of the Treasury (тикер - US9128283, ISIN - US9128283U26).

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести уплату НДС для Facebook, Netflix и Google.

В феврале за принятие в первом чтении законопроекта №4184 проголосовали 286 депутатов.

Также украинцы более охотно инвестируют в гособлигации США, чем в акции Apple.

Кроме того, согласно опубликованному годовому отчету Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам 2019 года компания ICU стала крупнейшим торговцем ОВГЗ на биржевом рынке. По данным комиссии, объем биржевых сделок с ОВГЗ, проведенных компанией, составил 98 млрд грн или 16,07% от общего объема биржевых контрактов.