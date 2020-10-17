За сутки в больницы с коронавирусом попали более тысячи больных

16 октября было госпитализировано 1 089 больных коронавирусной инфекцией, вто время как в Украине нывые коронавирусные антирекорды - почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 1 089 человек", - сказал он.

Среди 6 410 человек, у которых 16 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, - 319 детей и 359 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 18 088 детей и 19 204 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, 15 октября было госпитализировано 866 больных коронавирусной инфекцией.

Также с понедельника Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне, а семь областных центров попадают в "красную".

Тем временем, за сутки в Киеве увеличилась смертность от коронавируса.

Ремдесивир, который планирует закупить МОЗ, и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе.

А в Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" коронавирусной эпидемопасности.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости