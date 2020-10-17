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17 октября 2020, суббота, 13:21 661
Медицина 2020-10-17T14:15:01+03:00
Українські Новини
За сутки в больницы с коронавирусом попали более тысячи больных

За сутки в больницы с коронавирусом попали более тысячи больных

Надежда Комендантова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, Больные коронавирусом
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко

16 октября было госпитализировано 1 089 больных коронавирусной инфекцией, вто время как в Украине нывые коронавирусные антирекорды - почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 1 089 человек", - сказал он.

Среди 6 410 человек, у которых 16 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, - 319 детей и 359 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 18 088 детей и 19 204 медработника.

Как сообщали Українськi Новини, 15 октября было госпитализировано 866 больных коронавирусной инфекцией.

Также с понедельника Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне,  а семь областных центров попадают в "красную".

Тем временем, за сутки в Киеве увеличилась смертность от коронавируса. 

Ремдесивир, который планирует закупить МОЗ, и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе.

А в Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" коронавирусной эпидемопасности.

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