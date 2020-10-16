В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности

Васильков и Бориспольский район Киевской области из-за попадания в "красную зону" с 19 октября ограничивают торговлю.

Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации, передают Українськi Новини.

"На территории Василькова и Бориспольского района запрещается:... прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом", - говорится в сообщении.

В то же время разрешена торговля и предоставление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.

На указанных территориях также запрещается: посещение учебных заведений, кроме специальных школ, учебно-реабилитационных центров; прием посетителей заведениями культуры (кроме "автоконцертов"), кинотеатрами (кроме "автокинотеатров") и другими развлекательными учреждениями.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 октября, с 12 октября Киев был переведен из "желтой зоны" в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную".

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000.

В "красную зону" также попали Васильков и Бориспольский район Киевской области.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости