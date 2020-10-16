Ремдесивир, который планирует закупить МОЗ, и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе

Сразу несколько препаратов, применяемых в мире при лечении коронавирусной инфекции, оказались неэффективными, тогда как один из них – ремдесивир – Министерство здравоохранения Украины планирует закупить уже на этой неделе. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Среди лекарств, чья эффективность была опровергнута в ходе исследований, ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир. "Промежуточные результаты исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что использование ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира \/ ритонавира и интерферона оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированныех пациентов", – сообщают в ВОЗ. Сообщается также, что в исследовании, которое охватывает более 30 стран, изучалось влияние этих методов лечения на общую смертность, начало вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов. Как сообщали Українські новини, ранее использование ремдесивира для лечения коронавируса показывало положительные результаты. Также в июле МОЗ исключил гидроксихлорохин из протокола лечения COVID-19.