Ремдесивир, который планирует закупить МОЗ, и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе

Сразу несколько препаратов, применемых при лечении коронавируса, оказались неэффективными. Фото: depositphotos.com

Сразу несколько препаратов, применемых при лечении коронавируса, оказались неэффективными. Фото: depositphotos.com

Сразу несколько препаратов, применяемых в мире при лечении коронавирусной инфекции, оказались неэффективными, тогда как один из них – ремдесивир – Министерство здравоохранения Украины планирует закупить уже на этой неделе. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Среди лекарств, чья эффективность была опровергнута в ходе исследований, ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир.

"Промежуточные результаты исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что использование ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира / ритонавира и интерферона оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированныех пациентов", – сообщают в ВОЗ.

Сообщается также, что в исследовании, которое охватывает более 30 стран, изучалось влияние этих методов лечения на общую смертность, начало вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов.

Как сообщали Українські новини, ранее использование ремдесивира для лечения коронавируса показывало положительные результаты.

Также в июле МОЗ исключил гидроксихлорохин из протокола лечения COVID-19.

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