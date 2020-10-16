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16 октября 2020, пятница, 21:37 79
Наука 2020-10-16T22:45:02+03:00
Українські Новини
Ремдесивир, который планирует закупить МОЗ, и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе

Ремдесивир, который планирует закупить МОЗ, и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе

Александр Савич
Коронавирус, лекарство от коронавируса, лечение коронавируса, исследование коронавируса, лекарства от коронавируса, Гидроксихлорохин, Ремдесивир, Ритонавир, Лопинавир
Сразу несколько препаратов, применемых при лечении коронавируса, оказались неэффективными. Фото: depositphotos.com
Сразу несколько препаратов, применемых при лечении коронавируса, оказались неэффективными. Фото: depositphotos.com

Сразу несколько препаратов, применяемых в мире при лечении коронавирусной инфекции, оказались неэффективными, тогда как один из них – ремдесивир – Министерство здравоохранения Украины планирует закупить уже на этой неделе. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Среди лекарств, чья эффективность была опровергнута в ходе исследований, ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир.

"Промежуточные результаты исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что использование ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира / ритонавира и интерферона оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированныех пациентов", – сообщают в ВОЗ.

Сообщается также, что в исследовании, которое охватывает более 30 стран, изучалось влияние этих методов лечения на общую смертность, начало вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов.

Как сообщали Українські новини, ранее использование ремдесивира для лечения коронавируса показывало положительные результаты.

Также в июле МОЗ исключил гидроксихлорохин из протокола лечения COVID-19.

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