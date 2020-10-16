Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло

В то время как 15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992, за сутки было госпитализировано 866 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 866 человек", - сказал он.

По словам Степанова, по состоянию на утро 16 октября пациентами с подтвержденным COVID-19 и с подозрениями на него занято 22 240 коек в больницах.

Также министр отметил, что из-за заполненности больниц более чем на 75% в течение 5 дней подряд с 19 октября вся неоккупированная часть Луганской области отнесена к "красной зоне" эпидопасности.

Среди 5 992 человек, у которых 15 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 333 детей и 238 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 17 769 детей и 18 845 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 14 октября было госпитализировано 679 больных коронавирусной инфекцией.

Также Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности.

Тем временем, за сутки в Киеве увеличилась смертность от коронавируса.

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