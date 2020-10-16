подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 13:41 108
Медицина 2020-10-16T13:45:01+03:00
Українські Новини
Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло

Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло

Надежда Комендантова
Минздрав, Госпитализация, Больницы, Коронавирус, Максим Степанов
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время как 15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992, за сутки было госпитализировано 866 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 866 человек", - сказал он.

По словам Степанова, по состоянию на утро 16 октября пациентами с подтвержденным COVID-19 и с подозрениями на него занято 22 240 коек в больницах.

Также министр отметил, что из-за заполненности больниц более чем на 75% в течение 5 дней подряд с 19 октября вся неоккупированная часть Луганской области отнесена к "красной зоне" эпидопасности.

Среди 5 992 человек, у которых 15 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 333 детей и 238 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 17 769 детей и 18 845 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 14 октября было госпитализировано 679 больных коронавирусной инфекцией.

Также Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности.

Тем временем, за сутки в Киеве увеличилась смертность от коронавируса. 

Больше новостей о: Минздрав Госпитализация Больницы Коронавирус Максим Степанов

В Украине обновили список стран "красной" и "зелен...
В соцсети показали фото новой очереди скорых возле...
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за ...
Украина не соответствует критериям для беспрепятст...
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Министр Чернышов заболел коронавирусом 13:47
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны 13:41
Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло 13:41
Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании" 13:35
Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ 13:31
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok