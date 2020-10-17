В Украине снова коронавирусные антирекорды: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей

16 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 6 410 до 293 641, количество умерших от заболевания - на 109 человек до 5 517 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 6,9%, новых летальных случаев - на 2,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 октября в Украине зарегистрирован 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 517 летальных, 124 113 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 6 410 новых случаев заболевания, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 человек.

Таким образом, 16 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 6 410 против 2 194.

Количество активных больных (заболевших без учета выздоровевших и умерших) на утро 17 октября составило 159 904 человека, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (30 010), Харьковской (27 929) и Львовской областях (24 539).

В Одесской области зафиксировано 18 519 случаев COVID-19, в Черновицкой - 17 450 случаев, Тернопольской – 17 160, Ивано-Франковской - 16 377, Ривненской – 15 646, Киевской – 12 439, Закарпатской - 11 626, Днепропетровской - 10 721, Волынской - 10 682, Хмельницкой - 10 480, Житомирской - 9 539, Сумской - 8 524 случая.

8 233 случая выявлено в Винницкой области, 6 776 случаев - в Донецкой, 6 619 случаев - в Черкасской, 6 582 случая - в Черниговской, 6 259 случаев - в Запорожской, 5 738 случаев - в Полтавской, 5 567 случаев - в Николаевской, 2 380 случаев - в Херсонской, 2 334 случая - в Луганской и 1 512 случаев - в Кировоградской области.

Как сообщали Українськi Новини, 15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992 до 287 231, количество умерших от заболевания - на 106 человек до 5 408.

Также с понедельника Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне, а семь областных центров попадают в "красную".

Тем временем, за сутки в Киеве увеличилась смертность от коронавируса.

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