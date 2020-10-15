Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне. Семь областных центров попадают в "красную"

По результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов включены в "красную зону" эпидемической опасности, Сумы остались в этой же зоне, а Киев остался в "оранжевой зоне" с 00:00 19 октября.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

В "красную зону" также попали Васильков и Бориспольский район Киевской области; Владимир-Волынский, Нововолынск и Киверцовский район Волынской области; Славянский район Донецкой области; Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

Кроме того, в "красную зону" попали Беляевка и Татарбунарский район Одесской области; Дубно, Вараш, Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ривненской области; Сумской район Сумской области; Бережаны, Кременец, Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырисский районы Тернопольской области; Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; Нетешин, Славута, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области; Канев, Смела, Смелянский район Черкасской области; Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области; Нежин Черниговской области.

В "оранжевой зоне" остались Винница, Луцк, Днипро, Житомир, Ужгород, Львов, Николаев, Одесса, Ривне, Черкассы и перешел из "желтой" Херсон.

В "желтой зоне" осталось Запорожье.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 октября, с 12 октября Киев был переведен из "желтой зоны" эпидопасности в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную", так же в "красной зоне" остался Канев.

13 октября Кабмин изменил критерии адаптивного карантина, в частности изменен критерий отнесения к "красной зоне" эпидопасности - теперь для этого заболеваемость коронавирусом в течении 14 дней должна превышать 320 человек на 100 тыс. населения.

Ранее регион попадал в "красную зону" в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в 5 и более раз.

Кабмин 13 октября продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Карантин был введен 12 марта.

Обновленные карантинные зоны. Фото: Telegram Олег Немчинов

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 октября, с 12 октября Киев был переведен из "желтой зоны" в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную".

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.

Также Кабмин запретил проведение массовых мероприятий при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек – в "желтой", 20 – в "оранжевой" зонах.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине снова перешагнуло отметку в 5 000.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости