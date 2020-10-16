В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 15 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 455 человек до 29 412, умерших - на 22 до 557.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 455 больных коронавирусом. Умерли 22 человека. Всего коронавирус унес жизни 557 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 29 412", - сообщил Кличко.

Заболели 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 163 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 15 девочек от 2 до 16 лет, а также 16 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди заболевших также 17 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализированы 82 пациента, остальные находятся на самоизоляции дома под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек.

Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Оболонском районе - 88, Дарницком - 64 и Подольском - 52 случая.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности.

Также в Европейском Союзе заявили о готовности помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

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