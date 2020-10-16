В Киеве увеличилось количество закрытых на карантин школ. COVID-19 выявили у 605 учеников и 485 учителей

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 9, переведенных на дистанционное обучение классов - на 23 до 621 по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 605 учеников и 485 работников образования.

Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 92 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, Киев решил не переносить дату начала каникул.

Ранее сообщалось о том, что 95,5% школ в Киевской области по состоянию на пятницу, 16 октября, ушли на осенние каникулы.

Также до решения о досрочных осенних каникулах, Минобразования просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Кроме того, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 15 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 455 человек до 29 412, умерших - на 22 до 557.

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