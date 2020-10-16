Почти во всех школах Киевской области начались осенние каникулы

В то время как Киев решил не переносить дату начала каникул, 95,5% школ в Киевской области по состоянию на пятницу, 16 октября, ушли на осенние каникулы

Об этом сообщила на брифинге директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Елена Ефименко, передают Українські Новини.

"По состоянию на сегодня на каникулы ушли 606 коммунальных учреждений, то есть 95,5%", - сказал он.

Ефименко также заявила, что часть школ уйдет на каникулы с 19 октября.

По ее словам, в некоторых образовательных учреждениях местные органы приняли решение не переносить каникулы из-за низкого уровня заболеваемости учеников и учителей.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 октября 38 из 774 школ в Киевской области находились на дистанционной форме обучения из-за коронавируса.

Ранее Кабинет Министров в рамках продления адаптивного карантина до конца 2020 года рекомендовал учреждениям среднего образования установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - проводить дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Тем временем, 15 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 992, а в Киевской области - на 229 человек.

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