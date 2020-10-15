подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 октября 2020, четверг, 14:51 2127
Общество 2020-10-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Киев решил не переносить дату начала каникул: когда школьники пойдут на отдых

Киев решил не переносить дату начала каникул: когда школьники пойдут на отдых

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Школьники, Каникулы, Карантин в школах Киева, Карантин в школах
Каникулы. Фото: vv-hotel.com
Каникулы. Фото: vv-hotel.com

Не смотря на рекомендацию Министерства образования и науки и Кабинета Министров начать школьные каникулы с 15 октября, Киев решил не пересматривать дату начала с 21 октября.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Что касается учебного процесса в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября", - сказал он.

Также Кличко сообщил, что на сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей.

3 школы - в Печерском районе и по 1 - в Оболонском и Подольском районах.

На дистанционном обучении находятся 594 класса в 186 школах.

Больных коронавирусом школьников - 610, учителей - 412.

Он отметил, что в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 78 групп в 68 садиках.

На карантин закрыты 4 садика.

В частности, за последние дни, добавились 2 садика в Святошинском районе.

Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - более 57%.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров в рамках продления адаптивного карантина до конца 2020 года рекомендует учреждениям среднего образования установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - проводить дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 2021 года.

Кроме того, Кабинет Министров запретил массовые мероприятия при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой".

Больше новостей о: Виталий Кличко Школьники Каникулы Карантин в школах Киева Карантин в школах

Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве...
Сегодня последний день учебы в школах перед досроч...
С сегодняшнего дня школам в Украине рекомендовано ...
За сутки Киев перевел на "дистанционку" еще 74 кла...
Зеленский назвал второй вопрос своего опроса 25 октября
В Украине снова более пяти тысяч новых больных COVID за сутки
Новости
Зеленский обещает передать 2 млн га государственной земли в коммунальную собственность 16:34
ДТП под Ирпенем. Скриншот видео
Nissan столкнулся со Skoda. В ДТП под Киевом пострадали двое детей и двое взрослых 16:25
В Украине в 2020 году на четверть упал вылов рыбы 16:15
Зарплата мэра Умани Цебрия выше, чем у Кличко, Труханова и Филатова, – СМИ 16:15
Благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил результаты грантового конкурса 16:00
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Раде считают, что импорт электроэнергии в Украину делал невозможным ценовой сговор производителей 18:01
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Конституция запрещает референдум по налогам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok