Киев решил не переносить дату начала каникул: когда школьники пойдут на отдых

Не смотря на рекомендацию Министерства образования и науки и Кабинета Министров начать школьные каникулы с 15 октября, Киев решил не пересматривать дату начала с 21 октября.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Что касается учебного процесса в столице. На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября", - сказал он.

Также Кличко сообщил, что на сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей.

3 школы - в Печерском районе и по 1 - в Оболонском и Подольском районах.

На дистанционном обучении находятся 594 класса в 186 школах.

Больных коронавирусом школьников - 610, учителей - 412.

Он отметил, что в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыли 78 групп в 68 садиках.

На карантин закрыты 4 садика.

В частности, за последние дни, добавились 2 садика в Святошинском районе.

Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - более 57%.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров в рамках продления адаптивного карантина до конца 2020 года рекомендует учреждениям среднего образования установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а университетам - проводить дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Кабмин продлил адаптивный карантин до 2021 года.

Кроме того, Кабинет Министров запретил массовые мероприятия при участии более 50 человек в "зеленой зоне", 30 человек - в "желтой", 20 - в "оранжевой".

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