Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании"

Заболевший коронавирусом "слуга народа" и ресторатор Николай Тищенко лечится от коронавируса в клинике "Феофания". Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Тищенко сообщил о своей болезни в соцсети, заявив, что у него температура 36,8 градусов, а чувствует он себя как "танк, которому подбили гусеницу". По его словам, болезнь не повлияла на подготовку "слуг народа" к местным выборам.

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