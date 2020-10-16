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16 октября 2020, пятница, 13:35 1178
Политика 2020-10-16T13:45:10+03:00
Українські Новини
Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании"

Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании"

Ольга Фандорина
Феофания, Николай Тищенко, лечение коронавируса, коронавирус у депутата

Заболевший коронавирусом "слуга народа" и ресторатор Николай Тищенко лечится от коронавируса в клинике "Феофания". Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Тищенко сообщил о своей болезни в соцсети, заявив, что у него температура 36,8 градусов, а чувствует он себя как "танк, которому подбили гусеницу". По его словам, болезнь не повлияла на подготовку "слуг народа" к местным выборам.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

Лерос заявляет, что у него есть записи разговоров Комарницкого и Тищенко о "крышевании" Зеленским их бизнеса.

Ресторан "Велюр" народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко снова обвинили в нарушении карантина. Заведение работало, несмотря на ограничения, которые предусматривают закрытие после 23:00.

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