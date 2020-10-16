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16 октября 2020, пятница, 11:56 780
Верховная Рада и партии 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Тищенко заболел коронавирусом

Тищенко заболел коронавирусом

Ольга Фандорина
Николай Тищенко, коронавирус в Украине, коронавирус у депутата, Заболеваемость коронавирусом
Николай Тищенко. Фото: instagram/nikolaytyshchenko
Николай Тищенко. Фото: instagram/nikolaytyshchenko

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал в своем Facebook, передают Українськi Новини.

"Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - написал он.

Депутат отметил, что переходит в режим самоизоляции и уверен в своей "победе" над коронавирусом также, как и в победе партии "Слуга народа" на местных выборах в Киеве.

"Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом, как и в победе партии Президента на местных выборах в Киеве", - подчеркнул он.

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