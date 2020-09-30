Лерос заявляет, что у него есть записи разговоров Комарницкого и Тищенко о "крышевании" Зеленским их бизнеса

Депутат Верховной Рады Гео Лерос (внефракционный), которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", заявляет о наличии у него записи разговоров бывшего сопредседателя фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевском городском совете Дениса Комарницкого и депутата Рады от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко о "крышевании" Зеленским их бизнеса и о планировании нападения на Лероса и еще одного парламентария.

Об этом он сказал в ходе выступления с трибуны Рады, передают Українськi Новини.

"Днями честный офицер СБУ передал мне почти 6 часов записи разговора господина Комарницкого, смотрящего за Киевом, где также фигурирует в разговоре Николай Тищенко. В этом разговоре они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их крышует, как кум Ермака помогает ему, а также, что важно, они обсуждают, как напасть на меня и еще одного депутата", - сказал он.

Лерос заявил, что будет публиковать соответствующие записи разговоров с 1 октября.

Также с трибуны он обратился к Национальной полиции, попросив воспринимать его выступление как официальное заявление на преступления Комарницкого, Тищенко, руководителя Офиса Президента Ермака.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Лерос заявил, что Ирина Венедиктова живет на президентской даче в Пуще-Водице.

Ранее Лерос, рассказал, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Позднее ГБР вызвало Лероса на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов 8 сентября.

Также против Лероса открыто еще одно дело. Нардеп незаконно надстроил над своей квартирой еще один этаж.

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