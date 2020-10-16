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16 жовтня 2020, пʼятниця, 13:35 13
Політика 2020-10-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Тищенко з температурою 36,8 лікується від коронавірусу в "Феофанії"

Тищенко з температурою 36,8 лікується від коронавірусу в "Феофанії"

Ольга Фандорина
Микола Тищенко, Феофанія, Коронавірус у депутатів, ковід
Микола Тищенко
Микола Тищенко

Хворий на коронавірусну інфекцію Covid-19 депутат Верховної Ради від  "слуга народу" і ресторатор Микола Тищенко лікується в клініці "Феофанія". Про це повідомляє "Старна" з посиланням на власні джерела.

Раніше Тищенко повідомив про свою хворобу в соціальній мережі Facebook, заявивши, що у нього температура 36,8 градуса, а почуває він себе як "танк, якому підбили гусеницю". За його словами, хвороба не вплинула на підготовку "слуг народу" до місцевих виборів.

Як повідомляли Українськi Новини, Богдан розповів, що найбільше  вплив на Зеленського надає дружина Олена і ресторатор Тищенко.

Лерос заявляє, що у нього є записи розмов  Комарницького і Тищенка про "кришування" Зеленським їх бізнесу.

Ресторан "Велюр" народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка  знову звинуватили в порушенні карантину. Заклад працював, попри обмеження,  які передбачають закриття після 23:00.

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