Тищенко з температурою 36,8 лікується від коронавірусу в "Феофанії"

Хворий на коронавірусну інфекцію Covid-19 депутат Верховної Ради від "слуга народу" і ресторатор Микола Тищенко лікується в клініці "Феофанія". Про це повідомляє "Старна" з посиланням на власні джерела.

Раніше Тищенко повідомив про свою хворобу в соціальній мережі Facebook, заявивши, що у нього температура 36,8 градуса, а почуває він себе як "танк, якому підбили гусеницю". За його словами, хвороба не вплинула на підготовку "слуг народу" до місцевих виборів.

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Ресторан "Велюр" народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка знову звинуватили в порушенні карантину. Заклад працював, попри обмеження, які передбачають закриття після 23:00.

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