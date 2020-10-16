В Офисе президента посчитали, сколько людей нуждаются в медицинской марихуане

Офис Президента заявляет, что в медицинских препаратах на основе каннабиса нуждаются более 2 млн украинцев - один из вопросов на всеукраинском опросе в день местных выборов будет как раз об этом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни... Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта", - сказано в нем.

Офис отмечает, что лечебные препараты на основе каннабиса доступны в Канаде, Австралии, США, Польше, Новой Зеландии, Литве и других странах.

"Конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями... Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что важно для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний", - сказано в сообщении.

Офис также отмечает, что оппоненты идеи легализации каннабиса в медицинских целях опасаются распространения наркотических веществ под видом медипрепаратов, но заверяет, что государство должно нивелировать такой риск.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента подтвердил, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll.

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