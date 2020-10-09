Киев переходит в "оранжевую" зону карантина, Сумы - в "красную": Украина обновила зоны карантина

В то время, как ученые рассказали, как скоро отступит пандемия после изобретения вакцины, по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "желтой зоны" эпидемической опасности в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную", также "красной зоне" остался Канев (Черкасская область).

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 12 октября.

Тернополь перешел из "красной зоны" в "оранжевую", также в "оранжевой зоне" остались Винница, Луцк, Днипро, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

Из "желтой зоны" в "оранжевую" переведены Житомир, Одесса, Ривне, Черкассы и Чернигов.

К "оранжевой зоне" также отнесены Васильков, Обухов, Ирпень, Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области.

В "желтой зоне" остались Запорожье и Херсон.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями.

Также, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутк

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