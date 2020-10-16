Тищенко захворів на коронавірус

На коронавірусну інфекцію захворів депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко

Про це він написав у своєму Facebook, передають Українські Новини.

"Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю", - написав він.

Депутат зазначив, що переходить в режим самоізоляції й впевнений у своїй "перемозі" над коронавірусом також, як і в перемозі партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Києві.

"Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою, як і в перемозі партії Президента на місцевих виборах в Києві", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, ексглава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що скандальний ресторатор, народний депутат Микола Тищенко має на президента Володимира Зеленського великий вплив.

Також депутат Верховної Ради Гео Лерос заявляє про наявність у нього записів розмов Дениса Комарницького і Миколи Тищенка про "кришування" Зеленським їх бізнесу і про планування нападу на Лероса і ще одного парламентаря.

Крім того, ресторан "Велюр" народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка знову звинуватили в порушенні карантину.

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