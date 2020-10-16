Офис Президента за сокращение количества депутатов Рады из-за децентрализации

Офис Президента считает, что сокращение количества депутатов Верховной Рады до 300 оправдано в условиях децентрализации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места было передано как больше полномочий, так и существенно больше финансовых возможностей для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико... 300 народных избранников - абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны", - сказано в нем.

Офис считает, что из-за сокращения количества мандатов возрастет конкуренция за них, это положительно скажется на качестве представительства интересов избирателей и парламент станет более профессиональным.

Офис напомнил, что в августе 2019 Президент Владимир Зеленский на выполнение своей предвыборной программы инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым предусмотрено уменьшение количества депутатов до 300.

Документ получил положительное заключение Конституционного суда и был принят в первом чтении.

В то же время Офис признает, что принять его в целом только силами фракции "Слуга народа" не получится, поскольку необходимо не менее 300 голосов.

По мнению Офиса, опрос граждан, в том числе по этому вопросу, 25 октября, должен окончательно убедить политиков поддержать эту инициативу.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат: стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах; стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону; стоит ли сократить парламент до 300 депутатов; стоит ли легализировать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных; стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

Офис Президента подтвердил, что опрос не будет иметь юридических последствий.



Кроме того, ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов.

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