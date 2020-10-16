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16 октября 2020, пятница, 11:13 313
Экономика 2020-10-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными упал. Курс российской нацвалюты на 16 октября

Рубль перед выходными упал. Курс российской нацвалюты на 16 октября

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В пятницу, 16 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в четверг, 15 октября, упал на 2 копейки и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля понизился на 3 копейки и составляет 3,77 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 16 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,30 3,77
Максимальный 3,60 5,00
Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Также курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD.

Кроме того, перед предстоящими выходными НБУ обновил официальный курс валют, согласно которому гривна несколько укрепилась относительно евро, но сдала позиции перед долларом.

Тем временем в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 октября на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

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