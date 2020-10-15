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15 октября 2020, четверг, 17:47 574
Финансы 2020-10-15T18:00:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD

Курс гривны на межбанке снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD

Константин Долгий
Курс гривны, Валюта, Межбанк, курс доллара, Курс евро, курс на межбанке
Курс валют. Фото: Украфото
Курс валют. Фото: Украфото

В то время как на прошлой неделе Национальный банк в шесть раз сократил продажу валюты, курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,32-28,34 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,34-28,35 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,32-28,34 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,33% с 23,74 UAH/USD до 28,33 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, перед предстоящими выходными НБУ обновил официальный курс валют, согласно которому гривна несколько укрепилась относительно евро, но сдала позиции перед долларом.

Также сообщалось, что в четверг, 15 октября, курс продажи доллара для платежных кар вырос почти на 3 копейки относительно минувшего вторника.

Кроме того, после праздничной среды доллар в обменниках столичных банков повысился до 28,43 UAH/USD.

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