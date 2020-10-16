Доллар и евро перед выходными обвалились. Курс валют на 16 октября

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 октября на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,77 коп. до 32,8713 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,51 коп. до 33,3253 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,2334 28,4341 32,8713 33,3253 3,30 3,80 Максимальный 28,3600 28,5500 33,0600 33,5700 3,60 5,00 Минимальный 28,0500 28,3500 32,4700 33,1000 2,65 3,63

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Также курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD.

Кроме того, перед предстоящими выходными НБУ обновил официальный курс валют, согласно которому гривна несколько укрепилась относительно евро, но сдала позиции перед долларом.

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