подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
ONLINE
16.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

16 октября 2020, пятница, 10:43 313
Экономика 2020-10-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро перед выходными обвалились. Курс валют на 16 октября

Доллар и евро перед выходными обвалились. Курс валют на 16 октября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 октября на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,77 коп. до 32,8713 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,51 коп. до 33,3253 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,2334 28,4341 32,8713 33,3253 3,30 3,80
Максимальный 28,3600 28,5500 33,0600 33,5700 3,60 5,00
Минимальный 28,0500 28,3500 32,4700 33,1000 2,65 3,63

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

Также курс украинской гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 1 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 28,33 UAH/USD.

Кроме того, перед предстоящими выходными НБУ обновил официальный курс валют, согласно которому гривна несколько укрепилась относительно евро, но сдала позиции перед долларом.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

НБУ снова понизил гривну перед выходными, — опубли...
Курс евро для платежных карт понизился...
Курс гривны на межбанке снизился на 2 коп. до 28,3...
Перед выходными доллар вырос, а евро упал в цене, ...
Зеленский озвучил оставшиеся три вопроса опроса 25 октября
Новый рекорд. За сутки коронавирус подтвердили почти у шести тысяч украинцев
Новости
Минфин не знает, сколько НАБУ перечислило в бюджет от своей деятельности 11:06
Кандидату в головы Борщаговской ОТГ Кудрику нарисовали рейтинг больше, чем у Трампа, - эксперт 11:05
Опрос Зеленского оплатят меценаты, - Кравчук 11:05
В Николаевском городском совете депутаты массово ушли на больничный из-за COVID-19 10:59
Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории украинцев 10:51
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
больше новостей
Венедиктова съехала с госдачи в "Пуще-Водице"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok