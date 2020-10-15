Перед выходными доллар вырос, а евро упал в цене, — официальный курс от НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 октября, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,6193 1 доллар США 28,3365 1 швейцарский франк 31,0010 10 иен 2,6933 10 российских рублей 3,6275

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

В то же время в четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

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