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  • Перед выходными доллар вырос, а евро упал в цене, — официальный курс от НБУ
15 октября 2020, четверг, 17:18 20
Экономика 2020-10-15T17:30:02+03:00
Українські Новини
Перед выходными доллар вырос, а евро упал в цене, — официальный курс от НБУ

Перед выходными доллар вырос, а евро упал в цене, — официальный курс от НБУ

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Деньги. pixabay.com
Деньги. pixabay.com

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 октября, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,6193
1 доллар США 28,3365
1 швейцарский франк 31,0010
10 иен 2,6933
10 российских рублей 3,6275

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

В то же время в четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

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