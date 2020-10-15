Рубль подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 15 октября

В четверг, 15 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом во вторник, 13 октября, вырос на 2 копейки и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

б этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля не изменился и составляет 3,80 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 15 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,80 Максимальный 3,62 5,00 Минимальный 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 октября на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 октября, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год. Партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен.

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