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16 октября 2020, пятница, 10:34 227 Документ
Силовые структуры 2020-10-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
И.о.главы САП Грищук за сентябрь заработал больше, чем Венедиктова

И.о.главы САП Грищук за сентябрь заработал больше, чем Венедиктова

Надежда Комендантова
Максим Грищук, САП, Зарплата чиновников
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua

Заработная плата исполняющего обязанности главы специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, который заявил, что не переезжал бы на государственную дачу для проживания, как поступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, за сентябрь составила 111 528 гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад Грищука составил 75 672 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премий.

При этом не указано, какую сумму Грищук получил после удержания налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, вместо него и.о. руководителя САП был назначен Грищук.

В то же время, Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП.

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая съехала с госдачи в "Пуще-Водице", за сентябрь составила 108 246 гривен. Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

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