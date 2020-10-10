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10 октября 2020, суббота, 10:59 332
Судебная власть 2020-10-10T11:02:18+03:00
Українські Новини
Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП

Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя САП

Елена Новикова
Максим Грищук, САП, Конкурс на должность, Глава САП, Конкурс на должность руководителя САП
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook/Максим Грищук

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук пока не принял решения об участии в конкурсе на должность руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Конкурс еще не объявлен, но я думаю, что это будет вопрос нескольких дней. Подержу интригу", - сказал он.

Он не исключил своего участия в конкурсе, однако посоветовал дождаться официального объявления начала конкурса.

Также он сообщил, что читал в СМИ о том, что фаворитом власти на должность руководителя САП может быть руководитель парламентского комитета по правовой политике, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин, однако не уверен, что его изберут.

Грищук считает, что руководителем САП должен быть незаангажированный, независимый человек, который сможет принимать решения в соответствии с законодательством, независимо от того, к примеру, какая фамилия находится в документе-подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада утвердила состав представителей парламента в комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также 21 августа Ирина Венедиктова уволила Назара Холлодницкого.

Ранее Владимир Зеленский пообещал избрать нового главу САП в ближайшие месяцы.

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