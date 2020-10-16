Венедиктова съехала с госдачи в "Пуще-Водице"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова съехала с государственной дачи в "Пуще-Водице. Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"Да, она переехала, как и обещала", - сказали в ведомстве.

При этом, там не уточнили, куда Венедиктова переехала и как давно она уже не живет в "Пуще-Водице".

Как сообщали Українські Новини, комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказался назвать стоимость предоставленной в пользование генерального прокурора Ирины Венедиктовой государственной резиденции, однако заверил, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади.

Также известно, что Венедиктова переехала жить в президентскую резиденцию после тайного измения Кабмином перечня тех, кому разрешено проживание в ней, и оплачивая за ее аренду сумму, намного меньше бюджетных расходов на ее содержание.

Ранее "Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой в госрезиденции. По условиям договора Венедиктова выедет с резиденции в Пуще-Водице до конца недели.

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