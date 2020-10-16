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16 октября 2020, пятница, 10:00 1518 Документ
Силовые структуры 2020-10-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Зарплата Венедиктовой за сентябрь выросла более чем в два раза

Зарплата Венедиктовой за сентябрь выросла более чем в два раза

Надежда Комендантова
Ирина Венедиктова, зарплаты чиновников, зарплата генпрокурора
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая съехала с госдачи в "Пуще-Водице", за сентябрь составила 108 246 гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад генпрокурора составил 69 681 гривну.

Зарплата указана с учетом надбавок и доплат.

В ответе не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

 

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Венедиктовой за август составила 47,2 тыс. гривен.

Тем временем, комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказался назвать стоимость предоставленной в пользование генерального прокурора Ирины Венедиктовой государственной резиденции, однако заверил, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади. 

Также известно, что Венедиктова переехала жить в президентскую резиденцию после тайного изменения Кабмином списка тех, кому разрешено проживание в ней, и, оплачивая за ее аренду сумму, намного меньше бюджетных расходов на ее содержание. 

Ранее "Пуща-Водица" подтвердила проживание Венедиктовой в госрезиденции. По условиям договора Венедиктова выедет с резиденции в Пуще-Водице до конца недели.

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